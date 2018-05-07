Международному аэропорту Гейдар Алиев вручена самая престижная премия в мире (ФОТО)

2018-05-07 14:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "5 Звезд" самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards, сообщает в понедельник пресс-служба Бакинского аэропорта.

Торжественная церемония награждения прошла седьмого мая в Баку. В рамках церемонии состоялось также открытие стелы, расположенной на въезде в бакинский аэропорт и символизирующей его пятизвездочный статус. Участники мероприятия также ознакомились с условиями, созданными в новом аэровокзальном комплексе Терминал 1.

Отметим, что помимо Международного аэропорта Гейдар Алиев по всему миру этой наивысшей оценки достигли всего восемь аэропортов.

"Каждая наша очередная победа – это, прежде всего, показатель большого внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемые им сфере гражданской авиации, а также упорный труд всего коллектива. Получение наивысшей оценки от столь престижной аудиторской компании, как Skytrax – огромное достижение как для гражданской авиации Азербайджана, так и для страны в целом. Пятизвездочный рейтинг – наглядный пример проделанной за последние годы большой работы по развитию этой сферы в нашей стране", - сказал президент "Азербайджанских авиалиний" Джахангир Аскеров.

"Поздравляю Международный аэропорт Гейдар Алиев с этим большим достижением – рейтингом пятизвездочного регионального аэропорта. Это высокая оценка является весомым знаком качества в сфере обслуживания клиентов. Руководство Международного аэропорта Гейдар Алиев провело масштабную работу за последние три года, и как результат достигло наивысшей оценки для регионального аэропорта", – отметил генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted).