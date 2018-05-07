Водоворот комедийных событий в Баку для 16+ (ФОТО)

2018-05-07 14:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Премьера экстравагантной и ироничной комедии "Он, она, окно…любовник" с большим успехом прошла на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.

Еще до премьеры успех показу был обеспечен – ведь режиссером спектакля является народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде, у которой на счету множество блистательных театральных работ. В "Он, она, окно…любовник" задействован яркий актерский состав, а сам спектакль поставлен по пьесе "Беспорядок" культового английского драматурга Рэя Куни.

Кстати, пьеса "Беспорядок" была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№13". Бакинским зрителям она представлена под названием "Он, она, окно…любовник".

Спектакль начинается...Солидный джентльмен, член английского парламента Ричард Уилли снял в пятизвёздочном отеле номер, где намеревался провести приятный вечер в обществе соблазнительной секретарши своего политического оппонента. Всё бы сложилось удачно, если бы снятый номер с видом на Биг-Бен не оказался тринадцатым!

Роковая магия чисел сыграла с сэром Уилли злую шутку, обрушив на его голову все непредвиденные обстоятельства, которые только можно представить. И всё это за один вечер, который обернулся для несостоявшихся любовников настоящей катастрофой - они вдруг обнаружили, что в окне снятого номера застряло…тело неизвестного мужчины. Как теперь политику объяснить своё пребывание здесь, а не в Палате общин, да еще в компании трупа и секретарши? Вот тут-то всё и началось…

Круговерть комедийных ситуаций, нелепых моментов, в которые попадают герои… Как тут не запутается, и не забыть где правда, а где ложь, что нужно сказать, а о чем следует промолчать.