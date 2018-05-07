Гид обокрал туристов в Баку

2018-05-07 15:07 | www.oxu.az | 7

В call-центр «102» МВД обратился иностранный турист, который сообщил о краже в арендуемой им квартире в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, сотрудники 39-го отделения полиции Управления полиции Сабаильского района прибыли по указанному адресу и провели соответствующие мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что с вечера 30 апреля до утра 1 мая из квартиры было украдено в общей сложности 815 долларов США, 280 манатов, 220 туменов и мобильный телефон, принадлежавшие 4 иностранцам.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан по горячим следам.

Выяснилось, что задержанный – житель Астаринского района Рамид Набиев, работавший гидом у иностранцев.

В качестве вещественного доказательства у него был изъят мобильный телефон «Samsung S-3».

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.