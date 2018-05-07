В Новой Зеландии появилась гигантская трещина

2018-05-07 15:09 | www.oxu.az | 8

Вулканологи назвали причину образования гигантской трещины на фермерском поле на Северном острове (Новая Зеландия). По мнению специалистов, провал возник из-за разрушения дождевой водой подземного известняка.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Phys.org.

Обрушение грунта произошло в начале мая после ливня вблизи города Роторуа, обнажились породы возрастом 60 тысяч лет. Длина провала достигает 200 метров, а глубина - 20 метров.

По словам специалистов, трещина на Северном острове является самым крупным оврагом в Новой Зеландии. Размыв известняка происходил, вероятно, в течение столетия, в результате чего под грунтом образовались обширные пустоты.

Ливень стал ключевым фактором, повлиявшим на размер провала. Незадолго до возникновения трещины на острове прошли обильные дожди, и количество осадков за 38 часов составило рекордные 170 миллиметров.

Ученые также определили, что оказавшиеся на поверхности горные отложения, расположенные на дне трещины, имеют вулканическое происхождение. Толщина осадочных пород, сформировавшихся в кратере, достигает 10-12 метров. Верхний трехметровый слой образован вулканическим пеплом.