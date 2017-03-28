В Лянкяране убита учительница – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО
2017-03-28 17:01 | www.oxu.az | 3
Стали известны некоторые детали убийства учительницы в Лянкяране.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Алиев Руфат Акиф оглы (1968 г.р) убил свою жену Алиеву Майгюль Дамяд гызы (1969 г.р) лопатой, после чего сбежал с места преступления.
В настоящее время принимаются меры по его задержанию.
16:50
В Лянкярани совершено убийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сапнакаран.
Жительница села, учительница средней школы Майгюль Алиева, 1969 года рождения, была убита мужем.
По факту ведется расследование.