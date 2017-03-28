В Лянкяране убита учительница – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО

2017-03-28 17:01 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые детали убийства учительницы в Лянкяране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Алиев Руфат Акиф оглы (1968 г.р) убил свою жену Алиеву Майгюль Дамяд гызы (1969 г.р) лопатой, после чего сбежал с места преступления.

В настоящее время принимаются меры по его задержанию.

16:50

В Лянкярани совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сапнакаран.

Жительница села, учительница средней школы Майгюль Алиева, 1969 года рождения, была убита мужем.

По факту ведется расследование.

A.M.

