Карабах ждет нас (ФОТО)

2018-05-07 14:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра состоялось памятное меропритие под названием "Карабах ждет нас", посвященное оккупации районов и городов Шуша, Лачин, Кельбаджар и Агдере в 1992-1993 годах, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Гостям был представлен спектакль "От матери", подготовленный режиссером-постановщиком Государственного театра пантомимы, заслуженным артистом Бахрузом Ахмедлы. Сюжет пьесы повествует о судьбе ковра "Бахчадагюлляр", подаренного музею гражданином США, уроженцем Азербайджана Эльшадом Таировым.

Этот ковер, многие годы находящийся в руках армянских оккупантов, стал первым ковром, возвратившимся домой с чужбины.

"Карабах – это наша общая боль, поэтому творческие люди, люди искусства вновь и вновь обращаются к этой теме. Результатом нашего сотрудничества с Государственным театром пантомимы стал спектакль "От матери". Пьеса повествует о ковре "Бахчадагюлляр". Печальная и очень впечатляющая судьба ковра развертывается перед зрителем постепенно, словно узелки орнамента ковра. Это еще раз показывает, что коллекция музея, вдохновляя творческих людей, открывает для них новые пути в их поисках", – отметила директор музея, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова.