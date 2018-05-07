Боевой парад-2018 в Казахстане - ФОТО

2018-05-07 15:16 | www.oxu.az | 7

В Казахстане боевым парадом отметили День защитника Отечества.

Как передает Oxu.Az, показ военной техники прошел в Жамбылской области на территории военной базы «Отар».

В параде приняли участие около трех тысяч военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 летательных аппаратов.

Отметим, что 7 мая отмечается в Казахстане как День защитника Отечества. Именно в этот день в 1992 году президент Нурсултан Назарбаев распорядился о создании вооруженных сил республики.

В этот день стало традицией присвоение очередных воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим, а также проведение военных и боевых парадов.