Азербайджанка возглавила представительство Европейского банка – ФОТО

2017-03-28 17:07 | www.oxu.az | 3

Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане назначена азербайджанка Айтен Рустамова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на for.kg, А.Рустамова была представлена руководителям государственных ведомств и партнерам ЕБРР, в том числе клиентам из частного сектора, в рамках визита в Душанбе делегации ЕБРР во главе с первым вице-президентом Филиппом Беннеттом.

Местом работы Айтен Рустамовой станет Душанбе. Она заменила на этой должности Ричарда Джоунса, который вернулся в штаб-квартиру ЕБРР в Лондоне после трех лет работы в Таджикистане.

Айтен Рустамова работает в ЕБРР с 2001 года. Предыдущая ее должность - старший банкир в представительстве ЕБРР в Баку, где осуществляла надзор за реализацией масштабных проектов в области инфраструктуры. Кроме того, она имеет опыт работы в секторе финансовых институтов, в сфере кредитования в национальных валютах, финансирования проектов повышения энергоэффективности, а также малого и среднего бизнеса.

У.А.