Может ли Азербайджан примирить Иран и Израиль? - МНЕНИЕ

2018-05-07 15:29 | www.oxu.az | 8

У Азербайджана сложились хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном, и официальный Баку не желает войны между этими странами.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя вероятность войны между Израилем и Ираном и возможное посредничество Баку в деле снижения конфронтации между двумя странами.

Ранее в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «Израиль полон решимости остановить иранскую агрессию, даже если это будет означать конфликт».

«К сожалению, это не первый подобный случай, когда Израиль и Иран говорят о вероятности начала военных действий, однако, как показывает практика, политические реалии и возможные издержки от подобного рода войны всякий раз являлись основным сдерживающим фактором для того, чтобы уберечь стороны к сползанию к прямой конфронтации», - считает азербайджанский политолог.

И.Велизаде не думает, что в этот раз все пойдет по иному сценарию.

«В то же время, следует понимать, что даже подобная воинственная риторика отнюдь не способствует снижению уровня конфликтности в регионе, поэтому и тревожит соседей», - отметил собеседник сайта.

Что касается возможного посредничества официального Баку, то такое посредничество, по мнению эксперта, возможно лишь в случае официального обращения обеих сторон.

В нынешних условиях трудно сказать, что такое обращение вообще когда-либо будет сделано, полагает он.

Эксперт добавил, что в сложившейся ситуации большая надежда, конечно, возлагается на здравый смысл и нежелание крупных игроков спровоцировать еще один очаг напряжения, чреватый возможностью прямого противостояния между США и Россией.

«Иран - это не Сирия, масштабы войны с ним гораздо серьезнее, а охват намного больший по размерам. В числе тех стран, интересы которых могут пострадать из за войны с Ираном, может оказаться и Россия.

Поэтому вряд ли кто-либо по-настоящему желает этой войны сегодня», - подытожил политолог.

Али МАМЕДОВ

