В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США

2018-05-07 15:00 | www.trend.az | 7

Подготовка к саммиту КНДР-США идёт интенсивно и планомерно, содержательная часть созвучна с "дорожной картой" РФ и Китая, в Москве считают риторическими приемами последний обмен заявлениями между США и КНДР, не склонны преувеличивать их значение, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я бы не преувеличивал значение применяемых риторических приемов, мы это видели многократно и в прошлом. Главнее, что процесс подготовки ко встрече на высшем уровне, как мы понимаем, идёт в обеих столицах достаточно планомерно и интенсивно. Важно, что содержательная часть этого процесса очень перекликается и очень созвучна тому, что предложено в российско-китайской дорожной карте", — сказал Рябков РИА Новости.

"Мы желаем, конечно, позитивного завершения этих усилий и выхода на понимание, которое откроет реально дорогу к денуклеаризации Корейского полуострова, но сейчас начинать спекулировать по поводу того, что означает обмен этими риторическими ударами, уколами было бы крайне несвоевременно и вредно для проводимой работы", — подчеркнул он.