В Евросоюзе заявили, что не изменят позицию по иранской сделке

2018-05-07 15:03 | www.trend.az | 8

Позиция Евросоюза по сделке по иранскому атому не изменится, сообщество выступает за полную реализацию соглашения. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, передает ТАСС.

"Мы ясно сказали, что Евросоюз со своей стороны продолжит быть приверженным полной реализации соглашения, и это не меняется. В позиции ЕС нет изменений", - сказала она. Косьянчич подчеркнула, что соглашение действует и дает результаты. "МАГАТЭ 10 раз уже подтверждала, что соглашение выполняется", - добавила представитель ЕС.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил рестрикции.