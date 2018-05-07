Саяд Керим: Евросоюз хочет мира в Карабахе

2018-05-07 15:46 | www.oxu.az | 8

Сотрудничество между Евросоюзом и Азербайджаном не ограничивается лишь энергетическим сектором. Наличие у Азербайджана крупного транспортного узла занимает в сотрудничестве особое место.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель Комитета сотрудничества парламента Азербайджана Саяд Керим сказал на очередном заседании Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

С.Керимов отметил, что происходящее в регионе находится в центре внимания:

«Евросоюз заинтересован в урегулировании карабахского конфликта мирным путем».