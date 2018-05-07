Путин назвал кандидата в премьеры России

2018-05-07 15:48 | www.oxu.az | 8

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», - говорится в сообщении.