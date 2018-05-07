Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева

2018-05-07 15:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом столь велики, что память о нем всегда в сердцах людей.

Об этом в понедельник на мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов сказал, что влияние деятельности Гейдара Алиева ощущается в развитии различных отраслей Азербайджана. Вице-премьер отметил, что во всех уголках Азербайджана можно наблюдать свершения Гейдара Алиева, в развитии каждой отрасли ощущается политика, определенная общенациональным лидером.

«Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева. Избранная общенациональным лидером политика, ценности, стратегия служат азербайджанскому народу», - отметил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, все граждане Азербайджана выражают признательность Гейдару Алиеву.

«Молодежь выказывает глубокое уважение памяти Гейдара Алиева за проявленное к ним внимание и заботу, деятели искусства - за внимание, оказанное сфере культуры, другие поколения - за иную его деятельность», - сказал зампред партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.