Замминистра: «Признание Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана имеет большое значение»

2018-05-07 15:54 | www.apa.az | 7

«Сотрудничество с Европейским Союзом является одной из приоритетных задач Азербайджана».



Как сообщает АПА, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.



М.Мамедгулиев отметил, что в настоящее время взаимовыгодное сотрудничество отвечает интересам каждой стороны: «Подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве, упрощение визового режима, совместное заявление о партнерстве в сфере мобильности и другие шаги привели к успешному сотрудничеству. В настоящее время Азербайджан является крупнейшим торговым партнером ЕС на Южном Кавказе. Взаимное уважение и соглашение по общим интересам формирует стратегическую основу для нашего партнерства, но подписание нового соглашения является важней задачей. Стратегическое соглашение в сфере энергетики было очень важным. На проводимом в рамках «Восточного партнерства» саммите в Риге Азербайджан рассказал о своей позиции. Мы можем рассказать о проделанной работе в 2016-2017 годах в рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Разговор идет о трех направлениях. Во-первых, основным вопросом для Азербайджана в политической сфере является выполнение взаимных обязательств. Это включает в себя соблюдение признанных в международных рамках границ. Территориальная целостность Азербайджана также актуальный вопрос для Европы, в целом важна для стабильности в регионе. Признание Европейским Союзом территориальной целостности Азербайджана имеет большое значение для отношений между сторонами. Мы также достигли соглашения о проблемах прав человека и демократии. На втором месте – вопросы торговли и инвестиции. Эти переговоры должны проводиться в соответствии с принципами Всемирной торговой организации. В прошлом ЕС определил некоторые гибкие подходы. Это охватило страны, не являющиеся членами Всемирной торговой организации. На третьем месте – отраслевые вопросы: наука, образование и инновации, культура, молодежь, туризм. Достигнуто соглашение по ряду вопросов, в том числе и по сотрудничеству в области энергетики. Мы также достигли соглашения по вопросу о гражданском обществе».

М.Мамедгулиев отметил, что можно достигнуть прогресса в экономическом развитии, расширении торговли, в вопросах окружающей среды, верховенства права и мультикультурализма.