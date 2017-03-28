В Азербайджане стартует необычный чемпионат по паракулям – без правил и ограничений (ФОТО)

2017-03-28 16:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Рисовать каракули – это привычка, объединяющая молодежь по всему миру. И если каракули рисует один человек, то паракули или «дудлинг» – произвольный рисунок, созданный парами.

Более 50 тысяч студентов из более чем 1000 университетов в более чем 40 странах, включая Азербайджан, будут демонстрировать навыки в творчеством конкурсе Red Bull Doodle Art 2017, сообщили Trend Life организаторы. Проект, в котором нет правил и ограничений, предоставляет студентам платформу для переноса их вдохновения и воображения в искусство.

Начиная с 27 марта до 16 апреля, студенты университетов смогут бросить свои работы в специальные ящики, которые установлены в университетах Азербайджана, или отправить заявку онлайн, а после этого, могут голосовать за лучшие паракули своей страны на глобальной платформе www.redbulldoodleart.com.

Глобальный финал Red Bull Doodle Art в 2017 году обещает быть захватывающим – работы мировых финалистов выставят в Глобальной виртуальной галерее, где ценители искусства смогут полюбоваться ими в 3D реальности.

Также победители смогут потренироваться для повышения уровня своих трехмерных художественных навыков, и, рисуя в 3D реальности, создадут свой арт- проект для финала.

Первая глобальная галерея Red Bull Doodle Art состоялась в 2014 году в Кейптауне, ЮАР. Победитель из Азербайджана Арзу Марданова приняла участие в выставке.

«Мечты действительно заносят далеко, а на сколько далеко, я узнала благодаря Red Bull Doodle Art. Я просто выразила весь беспорядок, творившийся в моей голове, на бумаге, и выиграла незабываемую поездку в Кейптаун. Попробуйте и вы поделиться своим воображением и мечтами, и кто знает, а вдруг они вас унесут еще дальше”, - отметила Арзу Марданова.

(Автор: Вугар Иманов)