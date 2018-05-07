Али Ахмедов: Азербайджан будет решительно бороться с торговлей поддельными лекарствами

2018-05-07 15:20 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет продолжена решительная борьба в отношении торговли поддельными лекарствами.

Об этом в понедельник сказал вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что проблема поддельных лекарств широко распространена в мире и необходимо вести борьбу с ней. «В том числе, в Азербайджане также должна вестись борьба против торговли поддельными лекарствами», - добавил вице-премьер.