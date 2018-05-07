Международный банк Азербайджана представляет специальный кредит по случаю Дня победы ®

2018-05-07 16:01 | www.apa.az | 7

Международный банк Азербайджана объявляет о начале новой кредитной кампании по случаю Дня победы – 9 мая. В рамках кампании обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 7 по 10 мая.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита без комиссии

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно лишь обратиться в ближайший филиал банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный Центр по номеру 937. Также клиент МБА может послать SMS с последними 8 цифрами номера своей зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937, чтобы узнать сумму предоставляемую ему под кредит.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.