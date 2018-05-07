Сайяд Керим: «Стабильность в Азербайджане имеет большое значение для Евросоюза»

2018-05-07 16:06 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, об этом на 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал председатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, член Европейской группы консерваторов и реформистов, депутат от Великобритании Сайяд Керим.

С.Керим отметил, что в ноябре 2016 года был предоставлен мандат на начало проведения переговоров между Азербайджаном и ЕС, и эти переговоры стартовали в феврале 2017 года: «Половина торговли Азербайджана приходится на страны Европейского Союза. Азербайджан обеспечивает 5% общей потребности стран ЕС в нефти. Европейский союз придает большое значение проекту Южного газового коридора. Мы также заинтересованы в превращении Азербайджана в крупный транспортный узел. С этой точки зрения железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играет важную роль».

Председатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал, что стабильность в Азербайджане имеет большое значение для Евросоюза: «В период президентства Ильхама Алиева мы обсудим вопросы фундаментальной демократии. Сегодня мы встретились с президентом и провели плодотворные обсуждения. Мы также должны рассмотреть вопросы безопасности. Речь идет о нагорно-карабахском конфликте».