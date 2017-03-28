Церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце июня - министр

2017-03-28 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоится в конце июня, при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Министр отметил, что железнодорожные грузоперевозки по БТК будут осуществляться дизельными локомотивами.

По словам Арслана, коридор БТК поможет наладить непрерывное железнодорожное сообщение между Европой и Китаем.

«При использовании альтернативных маршрутов, например по территории России или Ирана, а также при морской перевалке грузов требуется 45-60 дней для обеспечения грузоперевозок из Китая в Европу. А с помощью БТК грузы из Китая попадут в Европу через 12-15 дней. Перевозка грузов по БТК потребует порядка трети времени, затрачиваемого при перевалке грузов другими маршрутами, что является настоящей революцией в сфере логистики», - сказал министр.

По словам Арслана, БТК также внесет важный вклад в развитие турецкой торговли.

«Объем грузоперевозок по турецким железным дорогам сегодня составляет 26,5 миллиона тонн в год. В то время, как один лишь Казахстан обеспечит ежегодный дополнительный объем в 10 миллионов тонн грузов, перевозимых по БТК. В целом, с вводом в строй БТК объемы грузоперевозок по турецким железным дорогам увеличатся вдвое», - отметил министр.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

@o_quluzade