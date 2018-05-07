Израиль снимет ограничения для посещения арабами Храмовой горы в будние дни

2018-05-07 15:32 | www.trend.az | 7

Перед наступлением мусульманского месяца Рамадан министр обороны Израиля Авигдор Либерман издал распоряжение о серии шагов, направленных на облегчение жизни арабских жителей Палестинской автономии, сообщает Newsru.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой министерства обороны, в будние дни месяца Рамадан, а также в праздник Ид аль-Фитр будет обеспечен свободный доступ мусульман на Храмовую гору для молитвы, жители ПНА получат возможность свободно выезжать за границу через аэропорт Бен Гуриона, а часы работы КПП будут увеличены.