Мамедгулиев: «Природные ресурсы оккупированных земель, товары и услуги вывозятся на рынки стран ЕС»

2018-05-07 16:09 | www.apa.az | 5

«Мы дали ход необходимой работе в связи с расширением Южнокавказского газового коридора, объединяющих Европу с Азией транспортных коридоров «Север-Запад» и «Север-Юг».



Как сообщает АПА, об этом сегодня на 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан заявил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.



М.Мамедгулиев сказал о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс: «Сдача в эксплуатацию Алятского порта превращает Азербайджан в транспортный узел».

Замминистра отметил, что подписание соглашения о реадмиссии является важным вопросом и пойдет на пользу нашим гражданам.

По его словам, между Евросоюзом и Азербайджаном достигнуты соглашения: «Должен решиться вопрос в связи с оккупированными территориями Азербайджана. Природные ресурсы, товары и услуги с оккупированных земель выносятся на рынки стран Евросоюза. Евросоюз на основании международных обязательств не должен допускать нарушения соответствующих правил. Нельзя создавать условия для нарушения территориальной целостности со стороны частных и юридических лиц. Действующие в странах ЕС компании, их филиалы и дочерние компании осуществляют деятельность в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Они нарушают законодательство Азербайджана. На этих товарах в качестве страны-производителя указывается Армения. Армения, эксплуатируя минеральные богатства и природные ресурсы, продает их Евросоюзу. Мы предлагаем создать Рабочую Группу для решения этого вопроса в юридической плоскости».

М.Мамедгулиев отметил важность развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.