Фуад Мурадов: «В ближайшее время в работе диаспоры будут достигнуты большие результаты»

2018-05-07 16:09 | www.apa.az | 6

«Некоторые маргинальные группы хотят нанести дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Азербайджан – сильная и независимая страна. Хочу обратиться к тем самым маргинальным группам и сказать, что никто не сможет поколебать нашу независимость и государственность».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

Призывав к сотрудничеству, председатель Государственного комитета отметил, что в ближайшее время в работе диаспоры будут достигнуты большие результаты: «После назначения на пост председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана я в социальных сетях получил много писем. Сегодня в диаспоре наблюдается оживление. Для проживающих за границей азербайджанцев должен быть один девиз: «Родина ждет вашей поддержки».