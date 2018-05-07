Тунис намерен укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Азербайджаном - Президент

2018-05-07 15:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От себя лично и от имени народа Туниса поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Желаю вам новых успехов в вашей высокой государственной деятельности во имя устойчивого развития и благосостояния народа Азербайджана. Пользуясь приятной возможностью, выражаю намерение совместно работать с вами по дальнейшему укреплению существующих между нашими странами отношений дружбы и сотрудничества во имя общих интересов братских народов", - говорится в поздравлении.

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