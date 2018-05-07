Глава МИД Франции: Изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу

2018-05-07 15:34 | www.trend.az | 6

Изоляция России не пойдет на пользу ни самой РФ, ни Западу. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом, сообщает ТАСС.

"Изоляция РФ, которую, возможно, желают по внутриполитическим причинам, была бы не на пользу ни РФ, ни нам", - сказал он.

Ле Дриан утверждал, что Россия "является непростым партнером". "Есть целый ряд тем, которые нужно обсудить", - подчеркнул министр. По его мнению, Запад должен придерживаться двойной стратегии - оставаться непреклонным в своих требованиях к Москве и сохранять готовность к диалогу.