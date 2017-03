Bakü-Tiflis-Kars demiryolu haziran sonu itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulacak

2017-03-28 17:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek hızlı tren projesine ilişkin, "Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. 2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek hızlı tren projesine ilişkin, "2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek" dedi. Kabinde elektronik cihaz yasağına ilişkin Arslan, "İngiltere'nin yasağı kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile uzun soluklu olabilir" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"İNGİLTERE'NİN YASAĞI KALDIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. ABD İLE UZUN SOLUKLU OLABİLİR"

Kabinde elektronik cihaz yasağına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Arslan, "Kabinde cihaz yasağı ile ilgili bugün teknik bir ekip İngiltere'ye gidiyor görüşme yapmak üzere. Hava yolu şirketlerimizin ve yolcularımızın uygulamadan etkilenmemesi için girişimlerimiz devam ediyor. İngiltere'nin yasağı yakın zamanda kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile yapacağımız görüşmeler daha uzun soluklu olabilir. Eğer yasak uygulanacaksa her yer için geçerli olmalıdır. Ayrım yapılmaması lazım" diye konuştu.

"2018'İN SONUNA DOĞRU ANKARA'DAN KALKAN YÜKSEK HIZLI TREN HAYDARPAŞA'YA KADAR GİDEBİLECEK"

Yüksek hızlı tren projesine ilişkin Bakan Arslan, "Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama Marmaray devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. İnşaat sürecinde ne yazık ki ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var. İşler oldukça hızlandı. 2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır Marmaray'ı da katarsanız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli. Türkiye için önemli olan şu Ankara'dan kalkan bir Yüksek hızlı tren Pendikte kalmayacak Haydarpaşa'ya kadar gidebilecek bir kısmı da Avrupa yakasına kadar gidebilecek. Çok önemli. Ankara'dan veya ülkemizin başka bir yerinden İstanbul'a giden yüksek hızlı tren yolcusu ister Asya yakasında ister Avrupa yakasında nereye gitmek istiyorsa oraya kadar gidebilecek. Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatını da bu sene başlatıyoruz. Yaklaşık 4 sene sürer. Avrupa'daki sistemle entegre olacak. Ankara - Haydarpaşa arası 3 saate inecek" ifadelerini kullandı.

"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİNİ HAZİRAN SONU İTİBARİYLE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini Haziran sonu itibariyle hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Bakan Arslan, "Haziran sonu itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete sunacağız. Şöyle bir önemi var. Avrupa'dan kalkan, Londra'dan kalkan bir tren Marmaray'ı da kullanarak kesintisiz Pekin'e kadar gidebilecek. Dizel taşımacılığa başlayacağız lokomotiflerle. Çin'den kalkan bir yük ya Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa'ya gidiyor ya da Hazar'ın güneyinden İran'ın güneyinden denizleri de kullanarak Avrupa'ya gidiyor. Bunları seyehat süreleri 45 ila 60 gün arasında. Halbuki dünyadaki en önemli koridorlardan biri olan orta koridorun tamamlayıcısı olan Bakü-Tiflis-Kars'ı bitirdiğimizde Pekin'den kalkan bir yük 12 ile 15 gün arasında Avrupa'nın istediğiniz noktasına gidebilecek. Yani seyehat mesafesini üçte bire dörtte bire düşüreceğiz. Ulaşımda devrim. Ülkemize faydası şu. Biz demiryoluyla yılda 26,5 milyon ton yük taşıyoruz sadece Bakü Tiflis Kazakistan 'yılda 10 milyon ton yük vereceğim' diyor. Yani Bakü-Tiflis-Kars'ın açılmasıyla birlikte biz ülkemizdeki demiryoluyla taşınan yük miktarını iki katına çıkaracağız. O yükün tamamı ülkemizden geçtiğinde tren geçtiği her kilometre başına para veriyor. Ülkemizin ticaretine çok önemli katkısı olacak sadece yük taşımacılığı değil katmadeğer katacak" açıklamasında bulundu.

ALAÇATI'YA HAVALİMANI PROJESİ

Nisan ayı içerisinde Alaçatı'ya yapılması planlanan havalimanı ile ilgili ihalenin yapılabileceğini belirten Arslan, "3 yıl içinde inşallah bitireceğimiz yeni bir havalimanı geliyor" dedi.

.