Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

2018-05-07 16:29 | www.apa.az | 5
Как сообщает АПА, глава государства поздравил Владимира Путина со вступлением на пост президента Российской Федерации и пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания российского народа.
В то же время, глава государства поздравил президента России с предстоящим Днем Победы - 9 мая.
Президент Владимир Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поздравления и оказанное внимание и, в свою очередь, поздравил главу азербайджанского государства с предстоящим Днем Победы - 9 мая.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.
В ходе беседы главы государств отметили успешное развитие азербайджано-российского стратегического партнерства и обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений между странами.