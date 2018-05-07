Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

2018-05-07 16:29 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, глава государства поздравил Владимира Путина со вступлением на пост президента Российской Федерации и пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания российского народа.

В то же время, глава государства поздравил президента России с предстоящим Днем Победы - 9 мая.

Президент Владимир Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поздравления и оказанное внимание и, в свою очередь, поздравил главу азербайджанского государства с предстоящим Днем Победы - 9 мая.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы главы государств отметили успешное развитие азербайджано-российского стратегического партнерства и обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений между странами.