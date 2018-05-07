Президент Туниса поздравил Ильхама Алиева

2018-05-07 16:20 | www.oxu.az | 4

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«От себя лично и от имени народа Туниса поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана.

Желаю вам новых успехов в вашей высокой государственной деятельности во имя устойчивого развития и благосостояния народа Азербайджана.

Пользуясь приятной возможностью, выражаю намерение совместно работать с вами по дальнейшему укреплению существующих между нашими странами отношений дружбы и сотрудничества во имя общих интересов братских народов».