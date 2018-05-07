Завтра Дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

2018-05-07 16:37 | www.apa.az | 4

Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Завтра кандидатура будет рассматриваться. В 15.00 часов будет Совет Думы, но я уверен, что будет рассматриваться завтра кандидатура по аналогии с тем, как это было 6 лет назад», - сказал Нилов.

Отметим, ранее вступивший в понедельник в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.