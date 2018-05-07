Azercell на «1-ой ярмарке вакансий для студентов и выпускников с ограниченными возможностями» ®

2018-05-07 16:38 | www.apa.az | 5

В настоящее время около 15 процентов населения мира состоит из людей с ограниченными физическими возможностями. В нашей стране около 6 000 инвалидов, в том числе 72 000 детей с ограниченными возможностями.

В 2006 году, присоединившись к Конвенции Организации объединенных наций «о правах людей с ограниченными возможностями», Азербайджан принимает различные меры для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество в качестве полноправных членов. Целью ярмарки труда, организованной 5 мая, совместно Министерством образования, Министерством молодежи и спорта, Министерством труда и социальной защиты населения и ООН, было обеспечение занятости молодых людей с ограниченными возможностями.

На ярмарке, с участием государственных, местных и иностранных компаний, отличилась активностью компания ООО Azercell Telecom, являющаяся ведущим оператором мобильной связи в Азербайджане. Представители отдела кадров компании организовали информационные сессии для студентов с ограниченными возможностями, желающих работать в Azercell, и проинформировали участников о вакансиях, имеющихся в компании. Сотрудники отдела кадров дали информацию о Программах студенческой стипендии и стажировки в Azercell, а также ответили на вопросы выпускников. Студенты получили возможность узнать о существующих потребностях на рынке труда, установить первоначальные контакты с работодателями, а работодатели, в свою очередь, выбрать потенциальные кадры.

Отметим, что с 2014 года Azercell оказывает поддержку Паралимпийскому Комитету для детей, чтобы помочь интегрировать детей-инвалидов в общество посредством абилитации и реабилитации. Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания AzercellTeleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы AzercellEkspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией GlobalWirelessSolutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.