Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра

2018-05-07 15:58 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает ТАСС.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Медведеву - 52 года. Последние шесть лет он возглавлял правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.

7 мая правительство в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Согласно Основному закону, не позднее двух недель с даты отставки глава государства должен внести в Государственную думу предложение о кандидатуре нового главы кабмина, которое нижняя палата парламента обязана рассмотреть в течение недели. 4 мая первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил ТАСС, что депутаты могут рассмотреть это предложение уже 8 мая на своем пленарном заседании, если кандидатура к этому времени уже будет внесена.