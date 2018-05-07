Али Гасанов: «В Азербайджане обеспечены свобода слова и печати»

2018-05-07 16:44 | www.apa.az | 5

«В Азербайджане обеспечены свобода слова и печати».

Как сообщает АПА, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.



А.Гасанов отметил, что в Азербайджане любой человек может стать учредителем газеты, поставив об этом в известность соответствующий государственный орган: «Для создания электронного сайта достаточно получить домен. 80% населения – пользователи Интернета. Число пользователей в социальных сетях превышает 3 миллиона. Вещают более 50 теле и радио каналов. Число СМИ достигло 5100. Президент Ильхам Алиев считает, что политические реформы в стране должны проводиться одновременно с экономическими».