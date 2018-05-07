Мамедгулиев: Армения продает Европе ресурсы Азербайджана

2018-05-07 16:50 | www.oxu.az | 4

Вопрос в связи с оккупированными территориями Азербайджана должен решиться.

Как передает Oxu.Az, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Природные ресурсы, товары и услуги с оккупированных земель выносятся на рынки стран Евросоюза. Евросоюз на основании международных обязательств не должен допускать нарушения соответствующих правил.

Нельзя создавать условия для нарушения территориальной целостности со стороны частных и юридических лиц.

Действующие в странах ЕС компании, их филиалы и дочерние компании осуществляют деятельность в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Они нарушают законодательство Азербайджана. На этих товарах в качестве страны-производителя указывается Армения.

Армения вывозит с оккупированных земель природные ресурсы Азербайджана и продает их Евросоюзу. Мы предлагаем создать Рабочую Группу для решения этого вопроса в правовой плоскости», - отметил замминистра.