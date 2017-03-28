Уголовное дело полковника МНБ закрыто - ЭКСКЛЮЗИВ - ОБНОВЛЕНО

2017-03-28 17:12 | www.apa.az | 3

Уголовное дело замначальника Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности, полковника Ильгара Алиева закрыто.

Как сообщает АПА, в результате расследования по уголовному делу стало доказано, что он совершил суицид.

Во время осмотра тела Т.Алиева в присутствии членов его семьи не было обнаружено никаких следов насилия.

Возбужденное в связи с суицидом Ильгара Мустафа оглу Алиева уголовное дело по статье 125 УК велось в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры. Виновник не был установлен.

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16:02

Уголовное дело замначальника Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности, полковника Ильгара Алиева закрыто.

Как сообщает АПА, решение об этом принял следственный орган, который ведет уголовное дело.

Отметим, И.Алиев был арестован в связи с событиями, развернувшимися вокруг МНБ.

20 декабря 2015 года он повесился в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.