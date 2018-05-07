Оглашен уровень безработицы в Кыргызстане

2018-05-07 16:10 | www.trend.az | 4

В Кыргызстане почти 184 тысяч человек являются безработными. Об этом K-News сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КР.

По данным ведомства, численность населения республики по оценочным данным на 1 февраля 2018 года составила 6 млн 268,8 тыс. человек. Экономически активное население составляет 2547,4 тыс. человек. Численность занятого населения составляет 2363,7 тыс. человек, число безработных 183,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы 7,2%.