Представитель ЕС: «Мы готовы поддержать усилия Азербайджана по превращению его в транспортный узел»

2018-05-07 16:54 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, Как сообщает АПА, об этом на 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал директор Департамента Европейской службы внешних связей (ЕСВС) по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь.

Он отметил, что после подписания соглашения между Европейским союзом и Азербайджаном был достигнут прогресс в области прав человека: «Мы хотим продолжить переговоры в области торговли. Членство во Всемирной торговой организации имеет большое значение. Мы не понимаем, почему Азербайджан не может добиться вхождения в эту организацию, имея большую экономическую мощь. Страны с более слабой экономикой добились успеха в этом направлении».

Люк Девинь добавил, что Европейский Союз готов оказать поддержку по превращению Азербайджана в транспортный узел и в диверсификации его экономики: «Верю, что Европейский парламент станет одним из ключевых игроков в этой области».