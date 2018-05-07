В Чехии опровергли сообщения о производстве и хранении "Новичка"

2018-05-07 16:23 | www.trend.az | 7

Химвещество типа "Новичок" в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось, говорится в сообщении правительства республики, опубликованном на его сайте в понедельник после встречи премьера Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности (СИБ, контрразведка) Михалом Коуделкой и военной разведки Яном Бероуном.

В минувший четверг чешский президент Милош Земан во время выступления по TV Barrandov заявил, что что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичок". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.

"В Чехии никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось никакое вещество типа "Новичок". Это констатировали обе спецслужбы в своих сообщениях. В Чехии в 2017 году была начата программа, направленная на охрану военнослужащих и населения и защиту от оружия массового поражения. В рамках этой программы тестировалось и вещество типа "Новичок А-230", — говорится в сообщении.