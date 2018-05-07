Может ли подешеветь социальное жилье? – МНЕНИЕ

2018-05-07 17:05 | www.oxu.az | 6

В понедельник с 10:00 стартовала продажа квартир в социальном жилом комплексе в Ясамальском районе Баку. На продажу выставляется 260 квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4. Процесс продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.

Что касается цен на квартиры, то стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 29 925 манатов, двухкомнатные – от 47 282 манатов, трехкомнатные – от 65 626 манатов.

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10 процентов от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос.

Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10 процентов от всей стоимости квартиры.

В случае покупки квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выданного Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, годовая процентная ставка будет составлять 4%, срок – 3-30 лет, минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости, то есть 129-136 манатов за однокомнатную квартиру, 203-236 манатов - за двухкомнатную, 282-288 манатов - за трехкомнатную.

Как заявил Oxu.Az экономический эксперт Вугар Байрамов, согласно действующим правилам, квартиры будут продаваться по принципу первоочередности:

По словам эксперта, хотя цены на квартиры ниже по сравнению с аналочными квартирами в этом районе, в правительство поступают предложения о снижении цен на социальное жилье:

«Предлагаем, чтобы государство взяло на себя часть расходов по строительству социального жилья. Компенсирование расходов в конечном итоге приведет к падению цен.

Государство может компенсировать треть расходов на квартиры. Здесь речь идет о безвозмездной компенсации. Это также станет причиной снижения ежемесячных выплат по социальным кредитам.

В этом случае стоимость однокомнатной квартиры составит 19950 маната, двухкомнатной – 31521 маната, трехкомнатной – 43750 маната. Соответственно ежемесячные выплаты за однокомнатную квартиру составят в среднем до 87 манатов, двухкомнатную – 147 манатов, трехкомнатную – 188 манатов.

Это будет более приемлемым для малообеспеченных семей. На фоне нынешних высоких цен на нефть, для государства не составит труда найти источник финансирования».

Л.А.

