В МИД Франции считают ливанские выборы важным этапом в политической жизни страны

2018-05-07 16:34 | www.trend.az | 6

Парламентские выборы в Ливане являются важным этапом в политической жизни страны. Об этом в понедельник заявил на брифинге представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Франция поздравляет Ливан с проведением вчера (6 мая) парламентских выборов, - сказал он. - Эти выборы обозначают важный этап в политической и демократической жизни страны".

Как сообщил в понедельник телеканал Al Manar, не приводя точных данных о распределении мест, Свободное патриотическое движение (СПД) и сторонники шиитской партии "Хезболлах" лидируют по предварительным итогам состоявшихся 6 мая выборов в однопалатный парламент Ливана. По информации телеканала, движение Al Mustaqbal, которое возглавляет премьер-министр Саад Харири, пока занимает третью позицию в списке лидеров.