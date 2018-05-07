Али Гасанов: Для создания сайта в стране достаточно домена

2018-05-07 17:12 | www.oxu.az | 7

В стране созданы благоприятные условия для свободной деятельности политических партий.

Как передает Oxu.Az, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он также донес до сведения, что законодательство обеспечивает свободную деятельность неправительственных организаций (НПО).

После этого помощник президента сказал, что в Азербайджане обеспечена свобода слова и прессы. По словам А.Гасанова, любой азербайджанец может создать газету, обратившись в соответствующую государственную структуру:

«Для создания электронного сайта достаточно получить домен. 80% населения – пользователи Интернета. Число пользователей в социальных сетях превышает 3 миллиона. Вещают более 50 теле и радио каналов. Число СМИ достигло 5100.

Президент Ильхам Алиев считает, что политические реформы в стране должны проводиться одновременно с экономическими».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

