Политолог: Опасения Москвы по поводу Армении обоснованы

2018-05-07 17:19 | www.oxu.az | 7

Россия в который раз сталкивается с фактом, когда страны-союзники после акций протестов и смены власти превращаются в ее противников.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель экспертного совета «Baku Network», доктор философии Эльхан Алескеров, комментируя антиармянские призывы общественных деятелей и экспертного сообщества в России.

«Так было в Грузии, когда дело дошло вплоть до войны с Россией, так было и на Украине, где по сей день продолжается конфликт.

Естественно, российские общественные деятели делают выводы, что и в Армении ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию и в ближайшей перспективе Армения станет антироссийским государством», - отметил политолог.

«Да, в Армении есть российская база. Да, Армения не сильная и не крупная страна, чтобы воевать с Россией, однако признаки того, что за событиями в Ереване стоят западные страны, - то есть оппоненты, НАТО, на деньги которых финансировались протестные мероприятия, - дает России значительный повод для опасений.

Но малейшие антироссийские настроения в Армении могут привести к плачевным последствиям для этой страны.

Достаточно вспомнить процессы в Армении после «апрельской войны», когда центр Еревана стал местом антироссийских митингов - сжигались российские флаги, в здание посольства РФ бросали тухлые яйца.

Так что, опасения российской стороны по поводу настроений в Ереване вполне обоснованы», - подчеркнул эксперт.

Алескеров призвал не забывать тот, факт, что Армения всегда была наиболее исторически опекаемой страной со стороны России.

«Сама история возникновения Армении как государства в 1804 году напрямую связана с Россией.

Поэтому, думаю, можно понять российскую общественность, которая в случае с армянами наткнулась на общеизвестную истину: «Предать можно лишь того, кто тебе доверяет», - подытожил собеседник сайта.

Али МАМЕДОВ

