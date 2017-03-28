Билал Алиев рассказал о своем видео

2017-03-28 17:12 | www.oxu.az | 3

Пусть критикуют, это их дело. Критика и была создана для людей. Я могу отличать завистников.

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сказал народный артист Азербайджана Билал Алиев.

Певец прокомментировал ставшее популярным видео с его участием:

«Зайду, почитаю страницы. Посмотрю, что люди пишут про меня. Плохих людей я распознаю, успешно борюсь с ними. Если умный человек напишет плохое обо мне, то будет вынужден вступить со мной в борьбу. Он уступит мне.

Но хочу донести до вас, что я 7 раз был в Англии, посещал там курсы. Английский я хорошо знаю. Я же не выкинул деньги, не выучив язык. У меня 4 песни на английском языке, я их исполнял».

A.C.