На заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан обсуждалась тема пыток в тюрьмах

2018-05-07 17:24 | www.apa.az | 7

«Мне сообщили о фактах пыток в исправительных учреждениях. Меня это беспокоит».



Как сообщает АПА, об этом на проходящем в Баку 15-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказала вице-президент Европейского парламента Хейди Хаутала.





Вице-президент Европейского парламента Хейди Хаутала отметила, что если нет толерантности к людям, которые имеют другое мнение, эта не совсем толерантность: «Ильгара Мамедова я видела неделю назад. Для осуществления деятельности работающим в правоохранительной сфере необходимо создать гибкую основу. В частности, нас интересует деятельность Коллегии адвокатов, ее независимость. В этой области нет достаточных достижений, и у Министерства юстиции есть возможность проникать в эту область».

Депутат Камран Байрамов подчеркнул, что Европейская Комитет по Предупреждению Пыток может в любое время посетить исправительные учреждения в Азербайджане: «Подготовленные этим Комитетом отчеты учитываются правительством. Несколько лет назад была проблема с условиями содержания заключенных в Азербайджане. Постановлением президента в столице и регионах были созданы пенитенциарные учреждения. В то же время для сотрудников Пенитенциарной службы проводятся семинары. С другой стороны, в Азербайджане развивается институт адвокатуры. В Азербайджане проводятся реформы, растет число юристов. Это один из важных шагов по защите прав граждан.

Депутат Чингиз Ганизаде попросил предоставить факты пыток в исправительных учреждениях в Азербайджане: «Такого рода информация беспочвенна. Происходящее между двумя заключенными также представляются как политически мотивированное происшествие».