В Баку подорожали спиртное и сигареты

2018-05-07 17:31 | www.oxu.az | 8

В январе-марте 2018 объем товарооборота в Баку вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составил 4713 млн манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Бакинском городском статистическом управлении, стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий, реализованных в торговых сетях столицы, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составила 2135,8 млн манатов, непродовольственной продукции – на 4,3% до 2577,2 млн манатов.

20,9% продовольственной продукции было реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 66,2 – в торговых объектах, принадлежащим индивидуальным предпринимателям, 12,9% - на продуктовых рынках столицы.

За отчетный в сетях розничной электронной торговли было продано потребительских товаров на 10,3 млн манатов, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Л.А.

