Сотни казахстанских компаний представляют свою продукцию на выставке в Астане

2018-05-07 16:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В казахстанском выставочном центре «Көрме» проходит четвертая республиканская выставка товаропроизводителей Казахстана - «Ulttyq ónim - 2018».

Согласно информации пресс-службы национального управляющего холдинга «Байтерек», выставка проводится с целью поддержки и продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, которое ежегодно объединяет на одной площадке предпринимателей, получивших государственную поддержку, уже четвертый год подряд проводится Фондом «Даму» при поддержке НУХ «Байтерек».

Выставка собрала свыше 350 предприятий пищевой, строительной, мебельной и текстильной промышленности, сельского хозяйства, производителей специализированной техники и оборудования, сувенирной и полиграфической продукции, продемонстрировавшие жителям и гостям столицы свою продукцию, которую привезли на выставку со всех регионов республики.

Участниками выставки также представляются сферы производства строительных материалов, дерево- и металлообработки, производства продуктов питания, фармацевтической продукции, медицинские и спортивно-оздоровительные услуги, полиграфия и реклама, сфера общественного питания.