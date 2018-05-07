Участники стартовавшего в Индии автопробега дружбы отправились из Баку в Россию (ФОТО/ВИДЕО)

2018-05-07 16:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Участников автопробега, стартовавшего в Индии с целью популяризации международного транспортного коридора Север-Юг, в понедельник, при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана (АФА), проводили из Баку, от Центра Гейдара Алиева, в Россию, говорится в сообщении федерации.

Отметим, что автопробег дружбы стартовал 28 апреля и охватывает четыре страны - Индию, Иран, Азербайджан и Россию. В пробеге участвуют автомобили, принадлежащие индийскому автомобильно-спортивному клубу "Kalinqa". Участники пробега добрались из Индии по морю до иранского порта Бендер-Аббас. Проехав по территории Ирана, пилоты пятого мая въехали в азербайджанскую Астару, затем из Лянкярана совершили пробег до Баку.

Выступая в церемонии проводов из Баку, посол Индии в Азербайджане Саджай Рана сказал, что международный транспортный коридор Север-Юг – новый маршрут, который принесет инвестиции и развитие всему региону. Посол выразил признательность Автомобильной федерации Азербайджана за роль в организации мероприятия.

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде отметил большую значимость для региона международного транспортного коридора Север-Юг, который стал символом дружбы между странами и народами. Посол подчеркнул, что этот автопробег, осуществляемый молодежью, демонстрирует, что все страны хотят мира и спокойствия в регионе.

Временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев сказал, что этот международный транспортный коридор важен не только с точки зрения развития инфраструктуры и экономики, но и народной дипломатии.

По словам дипломата, совпадение автопробега с рядом значимых событий имеет символическое значение. Так, в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Также в эти дни в Азербайджане отмечаются 95-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 9 Мая - День победы над фашизмом.

Отрадно, сказал директор Центра Гейдара Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, что это мероприятие совпало с другими проводимыми в Азербайджане автомобильными соревнованиями.

Анар Алакбаров напомнил, что в эти дни в Баку прошел Гран-при Азербайджана Формулы 1 и в ближайшее время запланированы соревнования по картингу.