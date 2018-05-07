МИД РФ порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

2018-05-07 16:51 | www.trend.az | 7

Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам, находящимся в Ереване, избегать во вторник мест массового скопления людей из-за возможного усиления протестных акций, сообщает РИА Новости.

"08.05 не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/Парламента; ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

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