Госпрограмма по хлопководству поможет развитию текстильной промышленности в Азербайджане - предприниматель

2018-05-07 16:54 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Государственная программа по развитию хлопководства способствует успешному развитию этой сферы в Азербайджане.

Об этом заявил на научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, гендиректор ООО "Азерхлопок" ("Azərpambıq") Бахруз Джамалов.

"В 2015 году в Азербайджане было собрано 35 тысяч тонн хлопка, тогда как в 2017 году эта цифра составила уже 207 тысяч тонн. Это показывает, что проводимая политика дает результаты", - отметил Джамалов.

По словам гендиректора, развитие хлопководства в Азербайджане в свою очередь даст толчок развитию текстильной промышленности.