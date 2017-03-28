В Израиле отметили 25-летие установления дипотношений с Азербайджаном (ФОТО)

2017-03-28 17:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Этот год проходит под знаком 25-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Израиль был одним из первых государств, официально признавших независимость Азербайджана 25 декабря 1991 года, а уже 7 апреля 1992 года были установлены официальные дипломатические отношения, говорится в сообщении на сайте Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" (AзИз).

«Менее чем через год Израиль открыл своё посольство в Баку. За эти годы Азербайджан неоднократно посетили президент Израиля Шимон Перес, премьер-министр Бенямин Натаняху, и другие официальные лица, среди которых особо хочется отметить, архитектора азербайджано-израильских отношений, министра обороны Авигдора Либермана. Символично что именно в год 25-летия установления дипломатических отношений была создана межправительственная комиссия, которую возглавили министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр экологии, по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

На юбилейный год центром выходцев из Азербайджана «АзИз» запланировано ряд мероприятий посвящённых этой дате.

Первым из них стал грандиозный праздничный концерт во Дворце Культуры города Нешер. Мероприятие было организованно при поддержке министерства абсорбции Израиля, муниципалитета города Нешер. Собравшихся со всех концов страны выходцев из Азербайджана и их гостей, поздравили: мэр города Нешер Ави Бинамо, министр обороны Израиля Авигдор Либерман, председатель комитета молодёжи и спорта Милли Меджлиса Азербайджана Фуад Мурадов, депутат Кнессета Константин (Йоэль) Развозов, руководитель консульской службы министерства главы правительства «Натив», консул и советник посольства Израиля в Азербайджане Рон Шехтер, начальник министерства абсорбции Хайфского округа Жанна Петровски и специально прилетевший из США, руководитель ассоциации выходцев из Азербайджана в Америке «АЗАМ» Олег Мовсумов. Завершая выступление, мэр города Нешер Ави Бинамо подарил всем почетным гостям вечера памятные подарки, а руководитель "АзИз" Лев Спивак вручил Ави Бинамо ответный подарок и поблагодарил за многолетнюю поддержку организации.

Среди гостей вечера были: первый Консул Израиля в Азербайджане Яков Бар Шимон, главный редактор выходящего в США и Израиле журнала «Новый Рубеж» Ноберт Евдаев, заместитель мэра города Кирьят Бялик Нахум Рачевский, депутаты городских советов: Хава Нахшунов (Сдерот), Георгий Гершкович и Борис Айзенберг (Нешер), гендиректор мэрии Нешер Михаль Ливне, председатель ассоциации «Лемаан йоцей Кавказ» Олег Алхазов, главы отделений «АзИз»: директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) Егяна Сальман, которая по традиции вела официальную часть вечера, руководитель центра «Шолуми» Шауль Симан-Тов, члены совета директоров «АзИз» Рауф Агаларов и Юрий Бочаров, Эмин Чайковкий (Нешер), Ицик Ханукаев (Кирьят-Бялик), Томер Алиев (Нетания) и другие.

Вечер украсило великолепное выступление принца Кавказского шансона Джейхуна Бакинского, специально приглашенного центром выходцев из Азербайджана "АзИз", а также израильских певцов Томера Алиева и финалистки музыкального теле конкурса "Кохав аба" Тины Ибрагимовой. Торжественную обстановку придало выступление хора «Шир а-Ширим» под руководством Анны Гантман, концертмейстер Анна Капилова. Самым ярким и запоминающимся стало премьерное выступление на мероприятиях «АзИз», танцевального ансамбля «Ритмы Кавказа» под руководством Виктора Абрамова, хореограф Василий Мушаилов.

В фойе Дворца Культуры кондитерская фирма «Натали» и ресторан «У Алика» угощали традиционными блюдами азербайджанской кухни.