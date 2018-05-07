В Узбекистане создан центр высоких технологий

2018-05-07 17:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане при Министерстве инновационного развития создан Учебно-экспериментальный центр высоких технологий, сообщает пресс-служба посольства республики в Кыргызстане.

«Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий», – говорится в сообщении.

Согласно информации, специалисты государственного предприятия займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.

Новый центр уделит особое внимание созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.